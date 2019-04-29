Feci kazada yürek yakan detay!

Kaza, 15.00 sıralarında Antalya-Serik yolunun Kocayatak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.A.'nın kullandığı 50 AC 900 plakalı otomobil, yaya halde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Güneş'e (20) çarptı. Güneş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Güneş'in Isparta'da üniversitede okuduğu, sürpriz yapmak için ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Murat Tümer

