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Feci kazada yürek yakan detay!

Feci kazada yürek yakan detay!
Feci kazada yürek yakan detay!

Antalya’nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Güneş’in Isparta’da üniversitede okuduğu, sürpriz yapmak için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kaza, 15.00 sıralarında Antalya-Serik yolunun Kocayatak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. H.A.'nın kullandığı 50 AC 900 plakalı otomobil, yaya halde yolun karşısına geçmeye çalışan Güler Güneş'e (20) çarptı. Güneş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Güneş'in cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü H.A. ise polis tarafından gözaltına alındı. 

Güneş'in Isparta'da üniversitede okuduğu, sürpriz yapmak için ailesinin yanına geldiği öğrenildi. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.  

Murat Tümer
 

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