Feci kazadan acı haber geldi: 1 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile 63 M 0188 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol ortasındaki beton bloka çarptıktan sonra trafik lambasına çarpıp durabildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nusret Basmacı kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.







Bekir Şeyhanlı