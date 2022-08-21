Feci kazadan geriye kalanlar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Dün akşam yaşanan feci kazanın ardından sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar olay yerine koştu. Adeta savaş alanına dönen olay yeri feci kazanın boyutunu gözler önüne sererken, tırın daldığı kıraathanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Akşam yapılan kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından sabah olay yerine gelen vatandaşlar, savaş alanını anımsatan bölgeyi şaşkınlıklar içinde izledi.

İncelemelerin devam ettiği kaza bölgesi güvenlik şeritleriyle örülürken, delillerin karartılmaması için görevliler haricinde kimse olay yerine alınmadı.

Murat Başal - Serhat Abi - Ümran Çakmak



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