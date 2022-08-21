İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Feci kazadan geriye kalanlar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Feci kazadan geriye kalanlar gün aydınlanınca ortaya çıktı
Feci kazadan geriye kalanlar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Mardin’in Derik ilçesinde 20 kişinin öldüğü, 6’sı ağır 26 kişinin yaralandığı kaza yerini görmek isteyen vatandaşlar, gün aydınlanınca olay yerine akın etti.

Feci kazadan geriye kalanlar gün aydınlanınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Dün akşam yaşanan feci kazanın ardından sabahın ilk ışıklarıyla vatandaşlar olay yerine koştu. Adeta savaş alanına dönen olay yeri feci kazanın boyutunu gözler önüne sererken, tırın daldığı kıraathanenin ise kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Akşam yapılan kurtarma ve temizlik çalışmalarının ardından sabah olay yerine gelen vatandaşlar, savaş alanını anımsatan bölgeyi şaşkınlıklar içinde izledi.

İncelemelerin devam ettiği kaza bölgesi güvenlik şeritleriyle örülürken, delillerin karartılmaması için görevliler haricinde kimse olay yerine alınmadı.

Murat Başal - Serhat Abi - Ümran Çakmak
 

İLGİLİ HABER
Bakan Soylu, tır kazasında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor Bakan Soylu, tır kazasında hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılmaya devam ediyor
İLGİLİ HABER
Mardinde katliam gibi kazayı görgü tanığı anlattı: Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı Mardin’de katliam gibi kazayı görgü tanığı anlattı: 'Tır, itfaiye ve ambulansın arasında daldı'
İLGİLİ HABER
Mardinde freni patlayan tır dehşet saçtı: 20 ölü, çok sayıda yaralı Mardin’de freni patlayan tır dehşet saçtı: 20 ölü, çok sayıda yaralı
İLGİLİ HABER
Mardinde 20 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Mardin’de 20 kişinin öldüğü dehşete düşüren kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.