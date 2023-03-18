Feci kazadan sağ kurtuldular

Kaza, sabah 04.40 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde 06 AK 5757 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada E.K.(18) ve bir kişi daha yaralanırken, araç ise parçalara ayrıldı. Sesi duyan vatandaşlar hemen kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra E.K.'yi Özel Echomar Hastanesi'ne, diğer yaralıyı ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hurdaya dönen araç olay yerine gelen çekici vasıtasıyla kaldırılırken, yola saçılan parçalar ise yapılan temizlik çalışmasının ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serhat Halit Biçer

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