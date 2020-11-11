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Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Şanlıurfa'da Irak uyruklu turistleri taşıyan yolcu otobüsünün devrildiği ve 1 kişinin öldüğü, 31 kişinin yaralandığı feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın kırsal Terzi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mardin'den Şanlıurfa yönüne hareket halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Irak plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan Irak uyruklu 32 kişi, 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan İbad Adnan Abbas, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Feci kazanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Kaza yapan otobüs hurdaya dönerken, içerisindeki eşyaların ise tarlaya dağıldığı görüldü. Kazada hafif yaralanan ve hastaneye gitmek istemeyen bazı yolcular ise gün ağarıncaya kadar otobüsün yanından ayrılmadı. Kullanılmaz haldeki otobüsün ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınması bekleniyor.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma devam ederken, otobüsteki yolcuların Irak'ın Süleymaniye kentinden turistik gezi amacıyla yola çıktıkları ve Samsun'a gittikleri öğrenildi.

Bekir Şeyhanlı

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