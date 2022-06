Feci olay: Minibüsün ezdiği 5 yaşındaki çocuğun idrar kanalı koptu

Operasyonu gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, “İdrar kanalının kopması çok sık gördüğümüz bir şey değil, kopan bölümü bağladık, bu da hem bizim için hem çocuk için bir şanstı. Başarılı olmasaydı ömür boyu ciddi sıkıntılar yaşayacaktı muhtemelen ve idrar yapamayacaktı” dedi.

5 yaşındaki Yusuf Tekli 17 Mayıs'ta saat.19.10 sıralarında Esenyurt'ta yaşadığı evin çevresinde arkadaşlarıyla oynarken iddiaya göre seyir halinde olan onu fark etmeyen servis minibüsünün altında kaldı. Araç küçük çocuğun karnının üzerinden geçerken, acı içinde kıvranan çocuğun imdadına ailesi ve çevredekiler yetişti. Tekstilde akşam vardiyasında çalışan baba Şerif Tekli ve ambulansa haber verildi. Küçük çocuk, olay yerine gelen ambulansla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Tekli'nin leğen kemiğinin kırıldığı, idrar kanalının koptuğu ve vücudunun çeşitli noktalarında kırıklar ve ezilmeler olduğu belirlendi. İdrar kanalı kopmasının çok karşılaşılan bir durum olmadığını ifade eden uzmanlar, küçük çocuğun ileriki yaşamını etkileyecek problemlerin oluşmasına imkan vermemek için ameliyat kararı alındı. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Bölümü'nün kurucu hocalarından Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Uzman Dr. Özgür Kuzdan ve ekibi zorlu operasyonu başarıyla gerçekleştirmeyi başardı. Kopan idrar kanalının iki ucu ameliyatla birbirine yeniden bağlandı. Başarılı operasyonun ardından bir süre hastanede takip edilen küçük çocuk taburcu edildi. Küçük Yusuf'un tedavisinin devam edeceğini ifade eden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Uzman Dr. Özgür Kuzdan, "uluslararası arenada bu bölgenin en zor ameliyatlarından biri" dedikleri operasyona ilişkin bilgi verdi.

“Ömür boyu ciddi sıkıntılar yaşayacaktı, çok sık gördüğümüz bir şey değil"

İdrar kanallarının birleştirilememesi durumunda küçük çocuğun gelecekte sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, “Araba çarpıyor ve üzerinden tekerleği geçiyor, leğen kemiği kırılıyor. Beraberinde o bölgedeki yumuşak dokular ve izole bir şekilde de idrar kanalı kopuyor. İdrarı bölgeye akmış tamamen bize bu şekilde geldi. İdrar kanalının kopması olayı çok sık gördüğümüz bir şey değil, onunla birlikte diğer organlarında da çok ciddi hasarlar meydana gelebilirdi. Biz bu hastaya önce acil servisimizde müdahale edildikten sonra filmleri çekildi, teşhisimizi koyduk. Kopan bölümü bağladık, oraya müdahale ettik. Apış arası dediğimiz bölgeden girerek her iki idrar kanalını bulduk. Bu da hem bizim için hem çocuk için bir şanstı. Bunları birbirine dikmek suretiyle ameliyatını tamamladık. Bu işlem yapılamasaydı ileriki dönemde olacak ameliyatlar çok başarılı olamayacaktı muhtemelen ve idrar yapamayacaktı. Karından delik açılarak idrarını kendi boşaltmak suretiyle böyle bir yola kadar gidebilirdi. Bu cerrahi müdahale eğer gerçekleşmese, başarılı olmasaydı ömür boyu ciddi sıkıntılar yaşayacaktı, hayatını tehdit eden noktalara bile gelebilirdi ya da sakatlık şeklinde konforsuz bir hayat yaşamak zorunda kalabilirdi. Çocuklardaki motorlu araç trafik kazaları Türkiye'de Avrupa'ya göre çok yüksek. 1-15 yaş arası çocuklarda özellikle ölüm oranı Avrupa'ya göre çok yüksek. Özellikle de okula gidiş, geliş saatlerinde çok kaza geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.

“Karın bölgesinin üstünden arka tekeriyle geçiyor”

Oğlunun yaşadığı kazayı işteyken duyduğunu ve büyük korku içinde evine koştuğunu anlatan 3 çocuk babası 32 yaşındaki Şerif Tekli, “Yusuf arkadaşlarıyla beraber plastik motoruyla oynuyor. Orada 4'lü kavşak var, kendini yolun üstüne atıyor ama gelen servis aracı da görmüyor. Hatta orada komşunun bir tanesi ‘Çocuk var' dediği halde karın bölgesinin üstünden arka tekeriyle geçiyor. Fark etmeden oldu ama sonuçta dikkat edilmesi lazım, mahalle, cadde üzeri her taraf çocuk kaynıyor. Ailem o anda evdeydi, ben işyerine gitmiştim, gece vardiyasındaydım. Kardeşim geldi Yusuf'a araba vurmuş. O an korkuyla, aceleyle mahalleye geldik. Yarası ağır olduğu için ambulans Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getiriyor. Zaten kaza yaptığı yerde biraz sürüklenmiş arabanın tekeri dahi gözüküyor, korktuk yani işin gerçeği bayağı korktuk. Çok zor bir ameliyattı. Onu gerçekleştirdiler, güzel, sağlıklı bir şekilde. Şu an biraz daha iyi, ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. Ailelerin çocuklarına daha çok dikkat etmesi, belli bir saatten sonra sokağı yasaklamaları onlar içinde daha iyi olur. Şikayetçi olduk, avukatımıza vekaletimi verdim, gerekli işlemi onlar yapacak. Çocuk aracın nereden, nasıl geleceğini tahmin edemeyebilir, hız sınırının gerektiği kadar düşük olması lazım” şeklinde konuştu.

“Uluslararası arenada bu bölgenin en zor ameliyatlarından biri”

Operasyona ilişkin bilgi veren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Çelebi ise, “İlk geldiğinde çocuk işeyemiyordu. Bu bölgenin özellikle çocuklardaki onarımı çok zor. Çocuğun da genel durumu müsait olmadığı zaman genelde beklemeyi tercih ediyoruz 4 ila 6 ay. Uluslararası arenada da bu şekilde fakat bu çocuğumuzun geldiğinde o bölgede kırıkları vardı. O bölge bize girer girmez tamiri mümkün hissini verdi, aynı gün ameliyatına girdik. Gerçekten idrar kesesi ve prostattan penise giden idrar kanalı tamamen ayrılmış birbirine uzaklaşmış ve arada kan mevcuttu. Buraları temizledikten sonra her 2 ucu serbestleştirerek birbirine tekrar birleştirilebileceğini gördük ve birleştirdik. Uluslararası arenada bu bölgenin en zor ameliyatlarından biridir" diye konuştu.

"Onarımda herhangi bir sıkıntı olursa ömür boyu idrar kaçırma söz konusu olabiliyor"

Küçük çocuğun başarılı operasyon sonra tedavi sürecinin tamamlanmasıyla herhangi bir problem yaşamayacağını öngördüklerini ifade eden Doç. Dr. Çelebi, "Erken dönemde onarılmasaydı her iki idrar kesesi ucu ve penis ucu birbirinden uzaklaştığı için daha uzak bir alanda iyileşip arası da kan ve kemikle dolacaktı. Daha sonra bu çocuğun hem cinsel hayatı hem işeme hayatında çeşitli sıkıntıları beraberinde getirecek, sürekli daralmalar yaşayacaktı. Fakat erken onarılarak hem cinsel hayatını hem de erken dönem işemesinin etkilenmemesi sağlanmış oldu. İdrar kaçakları olabiliyor. Bu çocuk için erken onarım elbette çocuğun geleceğine çok önemli katkılar sağlamış oldu. Gayet başarılı bir şekilde yapıldı, idrarını tama yakın tutacağını herhangi bir problem yaşamayacağını öngörüyoruz. Eğer bu bölgenin onarımında herhangi bir sıkıntı olursa ömür boyu idrar kaçırma söz konusu olabiliyor. Özellikle yaz sezonu travmaları biz daha çok görmeye başladık. Küçük çocukların cadde ve oyun alanlarına çok dikkat etmek lazım. Özellikle kör noktalardan araçların geçeceği alanlarda oynarken dikkat edilmesi lazım" dedi.

Hasibe Karadağ - Emre Baba