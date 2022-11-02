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Fed, faizi 75 baz puan artırdı

Fed, faizi 75 baz puan artırdı
Fed, faizi 75 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed bu kararla faizi 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

 

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kasım ayı toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, bu kararla yüzde 3,25 olan faizi yüzde 4,00 seviyesine yükseltti. Bu faiz kararıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.
Öte yandan karar, piyasa beklentilerine paralel geldi.

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