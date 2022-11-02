Fed, faizi 75 baz puan artırdı

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kasım ayı toplantısının ardından faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, bu kararla yüzde 3,25 olan faizi yüzde 4,00 seviyesine yükseltti. Bu faiz kararıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Öte yandan karar, piyasa beklentilerine paralel geldi.

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