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Fed faizleri sabit bıraktı, mart ayı için sinyal verdi

Fed faizleri sabit bıraktı, mart ayı için sinyal verdi
Fed faizleri sabit bıraktı, mart ayı için sinyal verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Bu karar beklentileri karşılarken, aylık varlık alımlarının mart ayı başında sona ereceği belirtilirken faizleri artırma sinyali verildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı belirtilerek bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, varlık alımlarının mart ayı başında sona erdirileceği bildirilirken, faiz oranını artırmanın ‘yakında' uygun olacağı kaydedildi. Bankanın hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı kaydedilen açıklamada, varlık alımlarını azaltma hızının 30 milyar dolar olarak korunduğu aktarıldı.

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