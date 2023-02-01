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Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı

Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı
Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı.

 

ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük toplantının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faiz artış hızını yavaşlatarak beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıkmış oldu. Yetkililer enflasyonun kısmen gevşediğini belirtirken faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış gerçekleştirdikten sonra Aralık ayında hızını yavaşlatarak faizi 50 baz puan yükseltmişti.

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