Fed, politika faizini 25 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti. Bu son faiz artışıyla birlikte Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkarmış oldu. Bu kararla son 16 yılın zirvesine çıkılmasına rağmen 25 puanlık artış piyasa beklentilerini karşıladı.

FED, enflasyonla mücadele etmek için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış yapmıştı. Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puana düşürmüştü. Bu yıl Şubat ayında ise faiz artışını 25 baz puana indirmişti. Öte yandan Fed'in yılsonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine de gidebileceği beklentiler arasında bulunuyor.

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