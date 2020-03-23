Fed sınırsız parasal genişleme işaret etti

Fed'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının ABD ve dünya genelinde önemli zorluklara neden olduğuna dikkati çekildi. Açıklamada tüm araçların kullanılacağının altını çizilerek sınırsız parasal genişlemem işaret edildi.

Açıklamada “Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak için Fed'in hazine tahvili ve konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymet alımı yapacağı belirtilen açıklamada, konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarına ticari konut kredisine dayalı menkul kıymet alımlarının da dahil edileceği bildirildi.

Açıklamada, bankanın büyük ölçekli gecelik ve vadeli repo operasyonlarının da devam edeceği bildirildi