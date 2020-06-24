Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi

Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Zeynep Basılgan, evinin yolu olmaması nedeniyle doğuştan engelli 2 çocuğunu bugüne kadar dere yatağından kucağında taşıyarak okul servisine götürdü.

İki engelli çocuğu için yıllardır yol mücadelesi verdiğini söyleyen anne Zeynep Basılgan, “Doğuştan engelli 2 çocuğum için gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı. Evimize giderken dere yatağından çocuklarımı kucağıma alarak götürüyorum.

En büyük Oğlum Hanefi 10 yaşında küçük oğlum Yusuf Eren ise 4 yaşında. Okula gitmeleri için onları bu dere yatağından servise götürürken çok zorlanıyorum. Bizlere kimse yardımcı olmuyor" dedi.

Yetkililere sesini bir türlü duyuramadığını söyleyen Basılgan, "Bir anne olarak çok zor durumdayım ve Allah kimsenin başına vermesin.12 yıldır evimize yol gelmiyor ve engelli iki çocuğumla bu çile yıllardır iki katına çıktı. Bir anne olarak sesimi duymalarını istiyorum ve engelli çocuklarım için yetkililerden yardım bekliyorum” diye konuştu.

Fazilet Çomruk

