Fedakar dede Türkiye'nin en iyi otizm profesörü ile başarılara imza atıyor

Diyarbakır'da otizmli torunu için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Diyarbakır Otizim Eğitim Merkezi (OEM) kurucusu Yılmaz Elaldı, milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar için eğitim kliniği açıp hem kendi torununun hem de maddi durumu yeterli olmayan otizmli ailelerin yararlanması için bağışlamıştı. Fedakar dede otizmli çocuklarda gelişmeleri fark edince kolları sıvayarak bir ilke daha imza atıp Türkiye'nin en iyi özel eğitim profesörü akademisyen Bünyamin Birkan ile Diyarbakır'da bölgeye otizm bilincinin yayılması, ailelerin bilinçlenmesi ve eğitmenlerin eğitilmesi için konferans düzenleyeceği müjdesini verdi.

“Her çocuğun faydalanması için konferans düzenlenecek”

Diyarbakır Otizim Eğitim Merkezi (OEM) kurucusu Yılmaz Elaldı, bölgedeki her çocuğun faydalanması için Diyarbakır'da otizm konferansları düzenlenerek hem aile hem de eğitmenlere destek vereceğini kaydetti. Elaldı, “Bünyamin hoca ile tanışıp çalıştıktan sonra bu okulun kıymetini biraz daha anlamaya başladık. Çocuklarımızın eğitim kalitesini görmeye başladık, bu yüzden onunla çalıştığımız için ve Diyarbakır'a gelip çocukların, ailelerinin üzerinde durmasından kaynaklı daha mutlu olduk. Eğitimi gördükçe bizde mutlu olmaya başladık, burada öncelikle ailelerin bu çocuklar üzerinde durmasını, eğitimin bilimsel olan yerlerde alınmasını, her önüne gelen yerlerde kayıt yapmamaları özellikle otizmle ilgili eğitim verilen yerleri tercih etmeleri gerekir. Bölgede ABA tekniğini uygulayan tek okuluz, bu yüzden gururla ABA'da gördüğümüz faydaları anlatıyoruz. Konferans yapacağız, her tarafta çocuklara faydamız olsun diye özellikle bu işin içinde olan eğitimcilere konferansı vermek istiyoruz” diye konuştu.

Murat Başal

