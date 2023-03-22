Fedakar depremzede baba, çocuğu üşümesin diye ağır hasar alan evlerine girip kıyafet aradı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından binlerce bina enkaza döndü. Depremin hissedildiği 11 ilden biri olan Hatay'da da etkisini gösteren yıkım geride birçok acılı hikaye bıraktı. Kurtuluş Caddesi, Affan Mahallesi'nde depreme yakalanan Accan ailesi ise yaşanan felaketin ardından soluğu Antalya'da aldı. Bir hayırsever tarafından kiralanan evde 9 kişi konaklayan aile yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Baba Ümit Accan, güzel bir hayat sürerken deprem sonrasında çocuğuna giyecek bir kıyafet bile alamadığını belirterek, “Çocuklar için ayakkabı ve kıyafet almak için enkazın ortasına geri geldik. Bu deprem çocuklar için çok travmatik oldu, şimdi kimi görseler depremi ve yaşadıklarımızı anlatmaya başlıyorlar. Çünkü enkazdan kaçarken bütün evler yıkıla yıkıla geçtik hiç sağlam bir ev kalmadı psikolojileri çok bozuldu, depremde ölüleri battaniyelerle çıkarttık bunlar hep çocukların gözleri önünde yaşandı. Depremden sonra çocukların psikolojisi düzelsin diye buradan gitmek zorunda kaldık inşallah buraya tekrar geleceğiz. Depremin 6. gününe kadar buradaydık sonra Antalya'ya gittik orada bir hayırsever bize ev kiraladı ancak çocuklarımıza eşya alacak durumumuz yok, gücümüz yetmiyor. O nedenle depremde ağır hasar alan evimize girip çocuklarımıza giyecek eşya ve ayakkabı almaya geldik. Buradan ne kurtarabilirsek diye bakıyoruz” dedi.

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