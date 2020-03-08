İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Feghouli'den 100. maçında 1 gol, 1 asist

Feghouli'den 100. maçında 1 gol, 1 asist
Feghouli'den 100. maçında 1 gol, 1 asist

Sivasspor maçıyla birlikte Galatasaray’da 100. resmi müsabakasına çıkan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Feghouli ligdeki gol sayısını da 5'e çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofaine Feghouli, sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı. Feghouli, Sivas karşısında 1 gol, 1 de asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu ligdeki 5. golünü kaydederken, 2. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 gol, 2 asisti bulunuyor.

Sofiane Feghouli Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er kez de TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Oğuzhan Ort

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.