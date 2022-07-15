Feke'deki orman yangınları söndürüldü

Feke ilçesine bağlı İncirli bölgesine 6 ayrı noktada aralıklarla çıkan orman yangınları, Feke ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz yaptığı açıklamada, “Feke ilçe sınırları içerisinde gece saat 01.40'da 15 dakika arayla 6 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerimizin etkin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Yeşil vatan uğruna gece gündüz ayrımı yapmadan fedakarca çalışan orman kahramanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık” diyerek orman yangın söndürme ekiplerine teşekkür etti. Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Beril Solmuşgül



İLGİLİ HABER Kocaeli’de demir çelik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İLGİLİ HABER Maltepe’de 15 katlı inşaat halindeki binada yangın

İLGİLİ HABER Bursa’da geri dönüşüm deposunda yangın