İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü

Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü
Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yüzlerce araç sel sularına kapılarak çamura gömüldü. İlçe adeta savaş alanına dönerken, tahribat havadan görüntülendi.

Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü - Foto Galeri
Felaket yüzlerce aracı çamura gömdü - Tıkla İzle

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde yüzlerce aracın çamura gömüldüğü acı manzara görüntülendi. İlçede sel suları köprüleri yıkıp, heyelanlara yol açarken birçok araçta sulara kapılarak çamura gömüldü.

İlçe merkezi selde sürüklenen ağaçlar ve çamura saplanan araçlar ile savaş alanına dönerken, bazı araçların da sokak aralarında yığınlar oluşturması tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

Ezine Çayı kenarında bulunan Sanayi Mahallesi'nde selden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Oto tamir dükkanlarının bulunduğu alanda, çaya yakın kısımlar çöktü.

İsmail Coşkun- Refik Fidan
 

İLGİLİ HABER
AFAD: Kastamonu ve Sinopta sel sularına kapılan 31 kişi hayatını kaybetti AFAD: 'Kastamonu ve Sinop'ta sel sularına kapılan 31 kişi hayatını kaybetti'
İLGİLİ HABER
Kastamonu ve Bartında sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti Kastamonu ve Bartın'da sahil güvenlik ekipleri 336 kişiyi tahliye etti
İLGİLİ HABER
Kastamonuda sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri Kastamonu’da sel bölgesinde film sahnelerini aratmayan kurtarma görüntüleri
İLGİLİ HABER
Kastamonuda acı bekleyiş sürüyor Kastamonu'da acı bekleyiş sürüyor
İLGİLİ HABER
Kastamonu felaketi yaşıyor Kastamonu felaketi yaşıyor
İLGİLİ HABER
Kastamonuda korkutan sel görüntüleri: Araçlar üst üste bindi, mahalle savaş alanına döndü Kastamonu'da korkutan sel görüntüleri: Araçlar üst üste bindi, mahalle savaş alanına döndü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.