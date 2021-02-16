Felç geçiren hastayı iş makinesiyle yolu açarak hastaneye yetiştirdiler

Olay, 112 acil aramaya gelen ihbar telefonu ile başladı. Kepsut'un Serçedere kırsal mahallesinde 67 yaşındaki İbrahim İbiroğlu'nun rahatsızlanması sonucu ambulans istemesi ile başladı. Kardan dolayı oluşan buzdan dolayı kırsal mahalleye gidemeyen sağlık ekibi Kepsut Belediyesinden yardım talep etti. Kardan kapanan yol greyder ile açılarak felç geçiren ve ciğerinden rahatsızlan hasta İbrahim İbiroğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi. Hastanın yakınları sağlık ekibi ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Erdal Küçük

