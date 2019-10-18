Felç geçiren İngiliz kadının ülkesine gitmesi için yardım kampanyası

Alanya'ya tatile gelen İngiliz uyruklu Susan Haviland (48), 21 Eylül'de yolcu olarak bindiği motosikletin otobüsle çarpıştığı kazada yaralandı. Hastanedeki yoğun bakım servisinde 15 gündür tedavi gören Haviland, felç geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi beyin cerrahi servisinde tedavisi süren Susan Haviland'ın yürüyebilmesi için omurga ameliyatı olması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Haviland, ülkesine dönüp ameliyat olmak istedi.

“Ambulans uçağın 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldı”

Oturamadığı için yolculuk yapamadığını belirten Haviland, ülkesine dönmek için ambulans uçak gerektiğini ancak bunun çok maliyetli olduğunu, karşılayacak maddi gücü bulunmadığını söyledi. Ambulans uçağın 30 bin Sterlin maliyet çıkarıldığını ifade eden Haviland, "Kaza haberini alır almaz kızım Chloe Jones Türkiye'ye geldi. Şimdi bana o bakıyor. Ama benim acil ülkeme gidip ameliyat olmam lazım" dedi.

“Türkiye'de anneme çok iyi bakılıyor”

Kızı Chloe Jones ise Türkiye'de annesine çok iyi bakıldığını ancak bir an önce ülkelerine gidip annesini ameliyat ettirmek istediklerini aktardı. Annesinin normal yolculuk yapacak durumda olmadığını anlatan Jones, "Ambulans uçakla götürülmesi lazım. Bunun için İngiliz Konsolosluğu ile görüştük fakat olumsuz yanıt aldık. Bunun üzerine İngiliz yardım sitelerinde destek için kampanya başlattık. 30 bin Sterlini toplamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

“Yardım bekliyoruz”

Kampanyada şu ana kadar 7 bin 300 Sterlin toplandığını aktaran Jones, "Motosiklet kazası nedeniyle bu hale geldi. Motosiklet sürücüsü kazayı küçük sıyrıklarla atlatmış. Fakat annemin boynu kırıldı ve vücudunu hareket ettiremiyor. Son derece önemli bir omurga ameliyatı için uzman bir hastaneye transfer edilmeyi bekliyor. Yardım bekliyoruz. Bu gerçekleşirse annemin iyileşmesi için bir şansı olacak. Annem ailemizin bel kemiğidir. Güvende olmasını sağlamak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Erdal Anak