Felç olan trafikte sürücülerin isyanı: 'Hiçbir çalışma yapılmamış'

İstanbul'da hayatı felç eden kar yağışı sırasında yolda kalan sürücüler, araçlarını oldukları yere park etmişti. Kar yağışı sona erdi ancak yollarda bu kez buzlanma oluştu. Esenyurt Gişeleri mevkii TEM bağlantı yolunda buzlanma ve yol kenarına park edilmiş araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafikte saatlerce bekleyen vatandaşlar, yolların açılması için yardım istedi. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının talimatıyla Karayolları ekiplerinin çalışma başlatacağı öğrenildi.

10 kilometre yolu 1 buçuk saattir gidemediklerini söyleyen Dilaver Alımcı, "Sabah saat 08.30'da işe gitmek için Ispartakule gişelerden geldik. Saat 10.00'a geldi yol kapandı. Tuzlamadan ziyade bir kar küreme aracı bile gelmemiş. Yol hala olduğu gibi duruyor. Kar yağdığı gibi. Arabayı bıraksak, bu sefer gelen çalışma ekipleri araba yüzünden çalışamayabilir. Biz halk olarak iki türlü de sıkıştık. Ne arabayı bırakabiliyoruz ne yürüyebiliyoruz. 1 buçuk saattir 10 kilometrelik yolu gidemedik" dedi.

İşe gitmeye çalıştığını söyleyen Halil Kayık, "Buradan dükkana gitmeye çalışıyoruz. Küçükköy'den geliyoruz. Dükkan Esenyurt'ta, oto sanayi sitesinde. Kavşağın oradan girdik, yaklaşık 45 dakikadır ileriye geçmeye çalışıyoruz. Ama ilerde tır kalmış. Biz de onun trafiğinden dolayı mahsur kaldık. Yolları hala açmamışlar. Buna bir şeyler yapılması lazım. Hiçbir çalışma yapılmamış" diye konuştu.

Erdal Can İçelli - Mert Yıldırım

