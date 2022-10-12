Felçli adam yalnız kaldığı evde ölmekten korkup hüngür hüngür ağladı

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Buldanlı Sokak üzerinde yaşandı. Tır şoförlüğünden emekli 72 yaşındaki Muammer Cengiz'in eşi şeker komasına girince hastaneye kaldırıldı. Bunun üzerine evde yalnız kalan; felçli adam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde mahsur kaldığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın yakınlarına ulaşmaya çalışan ekipler bu arada Muammer Cengiz ile de telefonla irtibat kurmaya çalıştı. Ancak eşinin hastanede olduğunun öğrenilmesi üzerine yaşlı adam ekiplerin eve balkondan girmelerini istedi.

Ölmekten korktuğunu söyleyip ekiplerden teselli buldu

Merdivenle balkondan giren itfaiye ekipleri yaşlı adamı koltuğun üzerinde ağlar vaziyette buldu. Kapının açılmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Muammer Cengiz'in tansiyon ve şekerini ölçtü. Değerlerin yüksek çıkması üzerine yaşlı adamın acil servise götürülmesi kararlaştırıldı.

Onur Altındağ

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