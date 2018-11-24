Felçli geldiği hastaneden yürüyerek çıktı!

Özel bir hastanede anestezi teknikeri olan 26 yaşındaki Faruk Tozlu, Ocak ayında evinin önünde baygın halde bulundu. Kalp krizi geçiren ve yaklaşık 15 dakika beynine kan ve oksijen gitmediği için vücudunun tamamı felç olan Tozlu, yaklaşık 1 buçuk ay boyunca kalp pili takılarak yoğun bakımda tutuldu. Mart ayında anoksik beyin hasarı tanısı ile Romatem Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gelen Tozlu, 8 aylık bir tedavi sürecinin ardından normal haline döndü.

Tozlu'nun tedavisi hakkında bilgiler veren Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ebru Demir, Tozlu'nun hastaneye sedye ile kabulünün yapıldığını söyledi. Tozlu'nun geldiği zaman tekerlekli sandalyeye bile oturamadığını anlatan Dr. Demir, “Sadece sağ kolda çok zayıf hareketi vardı. Sol kol ve bacaklarda hiç aktif hareketi yoktu. Yatak içerisinde dönme dahil tüm aktivitelerinde yakınlarına tam bağımlıydı. 1 aylık hastanede yatış süresinde yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı uygulandı. Fizyoterapist eşliğinde nörofizyolojik egzersizler, eklem hareket açıklığı egzersizleri, kas güçlendirici ve denge egzersizleri gibi klasik tedavi modalitelerine ilave olarak robotik rehabilitasyonda en üst teknoloji ürünü olan lokomat, erıgo ve armeo seansları uygulandı” dedi.

"Hastamız günlük aktiviteleri yapabiliyor"

Rehabilitasyon uygulamalarının etkinliğini artırmak amaçlı ozon tedavisi uygulamalarının yapıldığını aktaran Dr. Demir, "Ozon tedavisi ve rehabilitasyon uygulamalarının birlikteliği sayesinde 1 ayın sonunda hasta kısmi destekle de olsa yürümeye başladı. Yürümeye başlayan hasta taburcu edildi. Yaklaşık 7 aydır da haftanın 5 günü hastanemizde ayaktan rehabilitasyon seanslarına gelmeye başladı. Geçirdiği 8 aylık tedavi süreci sonunda hastamız oturup kalkabiliyor, yürüyor, merdiven inip çıkabiliyor, kasları artık daha güçlü ve en önemlisi günlük yaşam aktivitelerinde yakınlarına daha bağımsız” diye konuştu.

“Rehabilitasyon süreci önemli”

Beyin hasarı ve beyin felci hastalarında rehabilitasyon uygulamalarının ve modalitelerinin çeşitliliği ve yoğunluğunun hastalığın iyileşmesi ve rehabilitasyonun başarısı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Demir, “Lokomat gibi robotik rehabilitasyonda üst düzey teknolojik cihazlarının kullanımı tedavinin başarı oranını ve iyileşme süresini artırmaktadır. İyileşmenin süresi ve başarısında uygulanan tedavilerin yoğunluğu ve çeşitliliğine ek olarak hasta motivasyonu, hastanın tedaviye devamı ve iradesi ve hasta yakınlarının tedavi sürecine katılımları ve desteğinin de etkisi gözardı edilmemelidir. Lokomat özellikle felçli hastalarda yürüme fonksiyonlarını geliştirmek, omurilikteki refleks mekanizmaları aktive ederek ve beyinde merkezleri uyararak fizyolojik yürüyüş paterninin tekrardan ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Rehabilitasyon yöntemlerine ilave ozon tedavisi gibi alternatif tedaviler de uygulanmıştır. Yıllardır birçok hastalık tedavisinde kullanılan ozon beyin hasarlı hastalarda asıl tedaviyi destekleyici kalsik tıbba alternatif bir tedavi yöntemidir. Hastanemizde ozon tedavisi hastalara ve hastalığa göre farklı dozlarda farklı yöntemlere göre uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Faruk Tozlu'nun ablası Esra Tozlu ise kardeşinin şu anda normal aktivitelerini yaptığını ve hastanenin çok faydasını gördüklerini kaydetti.

Barış Gök

