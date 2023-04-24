Felçli haliyle plastik atıklardan çanta yapıyor

Maden ocağından emekli 4 çocuk babası Ali Doğan, sepetçilik yapmaya başlayarak 10 yıl çalıştıktan sonra 2019 yılında felç geçirdi ve vücudunun sağ tarafı etkilendi. Doğan, tanıdıklarının ısrarıyla tekrar çalışmaya başlarken, oturduğu Topucak Mahallesi 131 Sokak'taki evinin bitişiğinde bulunan 15 metrekarelik ahşap dükkanında tanıdıklarından gelen özel sipariş üzerine geri dönüşüm malzemelerinden plastik çanta yaparak günlerini geçiriyor.

“Tanıdıklarıma yapıyorum”

2007 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden ocağından emekli olduktan sonra buradaki çocuklarının yanına döndüğünü anlatan Ali Doğan, “1975 yılında Ermenek'te bulunan bir ağaç vardı onun dallarında sepet yapardım. Emekli olup geldikten sonra boş gezerken birinde gördüm ve ben bunu yaparım dedim. Daha sonra plastik atıkları topladım. Nitekim bunu becererek yaklaşık 10 yıl boyunca sepetçilik işi yaptım. 2019 yılında felç geçirdikten sonra sepetçiliği bıraktım. Bir süre sonra tanıdıkların ısrarına dayanamayarak özel sipariş üzerine tekrar yapmaya başladım. Şimdi onlara özel yapıyorum“ dedi.

Atık plastik malzemeden yaptığı çantaların oldukça sağlam olduğunu belirten Doğan, “Şu anda yaptığım çanta, çocukların oyuncaklarını koymaları içindir. Büyük çantalar ise tarlaya veya inşaata çalışmaya giden işçiler içindir. Bunun içine konan termos ve bardaklar kırılmaz. Şuan küçük çantaları 50'ye büyüklerini ise 100 liraya yapıyorum. Şuan bu işi hobi olarak vakit geçsin diye yapıyorum" diye konuştu.

Mehmet Dağlı

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