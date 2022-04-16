Felipe Mateos: 'Bu maçı unutup, kupa maçına odaklanmalıyız'

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. Haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk etti. Akdeniz derbisinde Antalyaspor Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, "Özellikle ilk 15 dakika Wilson Eduardo ve Emre Akbaba ile bulduğumuz fırsatları gole çevirebilseydik, oyunun akışı farklı yöne doğru gidebilirdi. Onun ardından bir duran toptan gol yedik. Bu bizde yumruk etkisi oluşturdu. Birkaç dakika kendimize gelemedik, ardından ikinci golü yedik. Bu süreçten sonra mental çöküş başladı. Buna rağmen bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı elimizden geleni yaptık, şansızlıktan başka bir şey diyemiyorum. Özellikle Diedhiou ve Awaziem'in pozisyonunda o topu ıskalaması, gol olması aslında maçın özeti gibi diyebilirim. Bu maçı bir an önce unutmalıyız. Önümüzde oldukça önemli bir kupa maçı var. Bu süreçten sonra o maça odaklanmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Fadıl Kösedağ