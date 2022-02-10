İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Felipe Sanchez: 'Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık'

Felipe Sanchez: 'Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık'
Felipe Sanchez: 'Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık'

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar" dedi.

Felipe Sanchez: 'Taktiğin ötesinde yürekten mücadeleyle bu maçı kazandık' - Tıkla İzle

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, açıklamalarda bulundu.

Takımın sahada çok iyi bir mücadele gösterdiğini belirten Sanchez, “Bugün sahada arkadaşlarımız çok iyi mücadele gösterdiler. Gerek ekranları başında izleyenlerin, gerekse stadyuma kadar gelenlerin güzel bir mücadele izlediğini düşünüyorum. Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanyaspor ruhunu çoğalttı” diye konuştu.

Bekir Burak Canbolat
 

İLGİLİ HABER
Montella: Kaderimiz böyleymiş Montella: 'Kaderimiz böyleymiş'
İLGİLİ HABER
Alanyaspor penaltılarda turladı! Alanyaspor penaltılarda turladı!

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.