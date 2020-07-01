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Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı

Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı
Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin uzun süredir takibinde olan fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Fen bilgisi öğretmeni uyuşturucu madde satarken yakalandı - Tıkla İzle

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, fen bilgisi öğretmeni olduğu öğrenilen S.Z.B.'nin (34) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını değerlendirerek şahsı takibe aldı. Ekipler, Tepe Mahallesi kapalı çarşı mevkiinde S.Z.B.'yi uyuşturucu madde ticareti yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin ve sentetik uyuşturucu maddesi bulundu. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, S.Z.B.'nin daha önce özel bir okulda fen bilgisi öğretmenliği yaptığı fakat olumsuz davranışları ve kötü alışkanlıklarının tespit edilmesi nedeniyle işine son verildiği öğrenildi.

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