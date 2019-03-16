Fen Ve Teknoloji Liselerinde öğrenci olmak için sınava girdiler

Bu yıl ApplyFentek'in online sınav aşaması bugün Bahçeşehir Kolejinin sınav merkezi olarak belirlenen Türkiye genelindeki kampüslerinde gerçekleşti. Türkiye'nin ilk lise kabul modeli Apply Fentek'le çok aşamalı bir değerlendirmenin ardından başarılı olan öğrenciler bu okullarda okumaya hak kazanacak.



“Amacımız Fen ve Teknoloji Liselerimizde geleceğin liderlerini ve bilim insanlarını yetiştirmek”

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerin de online olarak bir sınav gerçekleştirdiklerini ifade ederek konuşmasına başlayan Bahçeşehir Koleji eğitim öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Tüm kampüslerimizde aynı anda online olarak ‘Fen ve Teknoloji Lisesi'ne kabul sınavı gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl biz bir ilki gerçekleştirdik ve online olarak kabul sınavımızı yaptık. Bu yılda ikincisini düzenliyoruz. Burada ki amacımız Fen ve Teknoloji Liselerimizde geleceğin liderlerini ve bilim insanlarını yetiştirmek. Fark gösteren öğrencileri arıyoruz. Bu nedenle de seçme sınavımızın da farklı olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kurum olarak sadece çoktan seçmeli sınavın öğrenci alımına yeterli olmadığını düşündüklerinin altını çizen Aslan, “Fen ve Teknoloji Liselerine öğrenci seçiminde çok yönlü bir değerlendirme sürecine gittik. Bugün o değerlendirme sürecinin ilk adımını yaşıyoruz. Bu sınavda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ilişkin sorular var. Metin tabanlı sorular yanında öğrencilerde ki bilişsel yükü azaltmak adına onlara farklı bir sınav sorusu soruyoruz. Öğrenciler Türkçe testine geldiklerinde kulaklıklarını takarak bir metni sesli olarak dinliyorlar ve ardından metinden çıkarım yaparak soruları çözüyorlar. Fen dersine geldiklerinde, bir deney düzeneği ile ilgili bir animasyon izliyorlar ve ardından bir sonuç çıkarak soruları cevaplıyorlar. Matematik testinde ise verilen verilerden yola çıkarak grafik çiziyor ve sürükle bırak seçenekleri ile diğer sınavlardan farklı olarak bir sınava tabi tutuluyorlar” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerin Türkiye'nin ve dünyanın gelişimi için katkıda bulunmasını istiyoruz”

Bu sınava Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okumak isteyen öğrenciler giriyor diyerek konuşmasına devam eden Aslan, “Öğrenci bizim kolejimizde okumak istiyorsa ilk şartımız bu sınavda başarılı olması gerekiyor. Öğrencinin sınav sonuçlarını değerlendirdikten sonra Apply FenTek sitemize portfolyolarını yüklemelerini istiyoruz. Oraya da öğrencilerin kariyer hedeflerini yazmalarını bekliyoruz. İyi insan yetiştirme hedefi ile duyarlı bireyler yetiştirme hedefi ile ilerlediğimiz için öğrencilerin Türkiye'nin ve dünyanın gelişimine katkıda bulunmasını istiyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

