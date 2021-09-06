İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Düzce’de minibüse binen yolculardan birisi rahatsızlanınca, minibüs sürücüsü hattından çıkarak ambulans gibi kullandığı minibüs ile yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Fenalaşan genci minibüs şoförü hastaneye yetiştirdi - Tıkla İzle

Olay geçtiğimiz günlerde Düzce'de gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, güzergahında seyir halinde olan minibüs sürücüsü Ercan Danışmaz'ın aracında bir kişi fenalık geçirerek bayıldı.

Yolcular gencin bayıldığını belirterek sürücüyü bilgilendirdi. Sürücü Ercan Danışmaz'da hattından çıkarak direk Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne minibüsü sürdü. Onlarca yolcusu ile birlikte ambulans gibi minibüsü kullanan sürücü, baygın genci hastaneye yetiştirdi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bu olay minibüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye kayıt altına alındı.

Olay hakkında bilgi veren Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ'de şoförü Ercan Danışmaz, “Cuma günü saat 15.00 gibi aracımda bir çocuk rahatsızlandı. Güzergâhımı değiştirerek sanayiden geçerek direkt hastaneye götürdüm. Ardından yolcuları dağıttım” diye konuştu.

Enes Bektaş-Ali Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı
İLGİLİ HABER
Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı Riskli gruptaki otobüs şoförü direksiyon başında yakalandı
İLGİLİ HABER
Polonyada otobüs şoförü kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü Polonya'da otobüs şoförü kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
İLGİLİ HABER
Otobüs şoförü hayat kurtardı! Otobüs şoförü hayat kurtardı!
İLGİLİ HABER
Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.