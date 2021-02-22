Fenalaşarak yere yığılan vatandaş kurtarılamadı

Olay, Gölcük 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen 73 yaşındaki Sezar Soner, bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Kaldırıma yığılan Soner'i görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Soner'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Olay yerinde kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan Soner, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Soner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Enes Azmak

