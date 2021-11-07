Fenerbahçe 1 puanı son anda kurtardı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor'un 2-0 öne geçmesinin ardından Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Süper Lig'de Kayserispor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan Fenerbahçe'de tribünler Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'yı istifaya davet etti. Kayserispor'un ikinci golü sonrası yönetime tepki gösteren sarı-lacivertliler, maçın sonunda da Başkan Ali Koç ve Vitor Pereira'ya tepkilerini sürdürdü.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

7. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkarken İrfan'ı, Thiam'a kaptırdığı top sonrası Kim ile kaleci Berke arasında yaşanan anlaşmazlıktan faydalanarak meşin yuvarlağın sahibi olan Gavranovic'in ceza sahası içi sol çaprazından boş kaleye vuruşu yan ağlarda kaldı.

31. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza alanına gelen ortada Campanharo'nun eline çarpan top sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR'dan pozisyonu izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

33. dakikada penaltı atışını kullanmak için meşin yuvarlağın başına gelen İrfan Can'ın vuruşu, sağ kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu ceza sahası dışında önünde bulan Ferdi'nin sert şutu da yandan auta gitti.

39. dakikada sağ taraftan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda Thiam'ın altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu sol kale direğinden döndü. Meşin yuvarlağı sağ direk kale ağzında önünde bulan Kolovetsios'un müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

52. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un ceza alanına gelen ortaya yatarak yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

61. dakikada Thiam'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Kemen, son çizgiye inip pasını ceza sahası içi sağ tarafındaki Emrah'a aktardı. Emrah'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kale ağzına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Gavranovic'in dokunuşu filelerle buluştu. 0-2

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı plase vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

78. dakikada Berisha'nın ceza alanı dışı hafif sol çaprazı kaleye yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikten meşin yuvarlak üst direkten döndü.

82. dakikada hızlı çıkan Kayserispor'da sol kanattaki Mustafa Pektemek, pasını rakip yarı sahada bulunan Kemen'e aktardı. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza alanında kaleci karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Berke topun sahibi oldu.

85. dakikada Pelkas pasını ceza sahasındaki Serdar'a verdi. Bu oyuncu da bekletmeden yay içinde müsait durumdaki Zajc ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Zajc'un sağ köşeye plase vuruşu ağlara gitti. 1-2

90+7. dakikada ceza sahasında Ramazan'ın Berisha'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.

90+9. dakikada beyaz noktaya gelen Mesut Özil, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş

Fenerbahçe: Berke, Szalai (Novak dk. 46), Min Jae, Tisserand, Mert Hakan, Meyer (Pelkas dk. 46), Nazım (Serdar Dursun dk. 46), Zajc, Ferdi (Mesut dk. 69), İrfan Can (Mesut dk. 69), Berisha

Yedekler: Osman Ertuğrul, Serdar Aziz, Sosa, Crespo, Rossi

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo (Attamah dk. 90+ 2 ?), Emrah (Mustafa dk. 80 ?), Kemen, Thiam (İlhan dk. 90+2 ?), Gavranovic (Cardoso dk. 66)

Yedekler: Cenk, Yasir, Gökhan, Eray, Talha, Mane

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kolovetsios (dk. 39), Gavranovic (dk. 61) (Kayserispor), Zajc (dk. 85), Mesut Özil (dk. 90+9 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Ramazan (Kayserispor)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu