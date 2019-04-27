Fenerbahçe 1 puanı son dakikada aldı

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

1. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Rodallega'nın çaprazdan şutunu Harun kolayca kontrol etti.

12. dakikada Yusuf'un pasında ceza alanı içinde topa buluşan Rodallega'nın sert şutu Skrtel'e çarpıp yan direğin içinden oyun alanına geri döndü.

16. dakikada Abdülkadir Ömür'ün savunma arkasına aşırtmayla gönderdiği pasla ceza alanı içinde buluşan Yusuf'un sol ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

26. dakikada Mehmet Topal'ın pasında ceza alanı dışında tola buluşan Soldado'nın sert tuşu Hosseini'ye çarpıp kaleye yöneldi. Yön değiştiren topu Uğurcan güçlükle çeldi.

40. dakikada Pereira'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yusuf'un çektiği sert şut Skrtel'den döndü. Dönen topun tekrar sahibi olan Yusuf'un ikinci şut girişimi auta çıktı.

45' İkinci yarı başladı

51. dakikada Abdülkadir'in soldan ceza alanı içine Yusuf'a aktardığı pasta genç oyuncu daha müsait durumdaki Nwakaeme'yi gördü. Nijeyalı'nın şutunda Harun topun sahibi oldu.

61. dakikada Soldado'nun ceza alanı içinde Valbuena'ya çıkardığı pasta Fransız oyununun topun gelişine yaptığı sert vuruş direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada Jailson'un pasını alan Valbuena'nın ceza alanı dışından yaptığı vuruş, auta çıktı.

71. dakikada kendi yarı alanından topu kaparak, Fenerbahçe yarı sahasına sarkan Abdülkadir Parmak'ı dirsek müdahalesi ile yere indiren Sadık Çiftpınar, hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı kartın sonunda kırımızı görerek oyun dışında kaldı.

80. dakikada Sosa'nın sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte topa yükselen Nwakaeme, müsait pozisyondan yararlanamadı ve topu auta yolladı.

83. dakikada ceza alanı dışında topa buluşan Eljif'in sert şutu Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada Jailon'un pasını alan Hasan Ali'nin ceza yayı üzerinden yaptığı şut girişimini Uğurcan güçlükle kornere tokatladı.

90. dakikada Vabuena'nın pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Dirar'ın müsait pozisyonda meşin yuvarlağın dibine girerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valbuena'nın arka direğe gönderdiği top filelerle buluştu. 1-1

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Fenerbahçe: Harun, İsla, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Ayew (Eljif dk. 66), Zajc (Valbuena dk. 56), Soldado

Yedekler: Volkan, Alper, Ferdi, Tolgay, Şener, Roman Neustaedter, Abdulcebrail, Oğuz Kağan,

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Zargo Toure dk. 90+2 ?), Abdülkadir Ömür (Olcay Şahan dk. 88 ?), Nwakaeme, Yusuf (Ekuban dk. 77), Rodallega

Yedekler: Arda, Kamil Ahmet, Amiri, Murat Cem, Batuhan, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Valbuena (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (dk. 16) (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Sadık (dk. 71) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Skrtel, Soldado, Hasan Ali (Fenerbahçe), Hüseyin, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)