Fenerbahçe 10 kişiyle 3 puana uzandı

Fenerbahçe, Batshuayi'nin 48. dakikasında oyundan atılmasının ardından uzatmalarla birlikte toplamda 50 dakika 10 kişi oynayarak Sivasspor'u Valencia'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de Sivasspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup etti. Müsabakanın 45+5 ve 48. dakikasında sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Batshuayi'den sonra mücadeleye 10 kişi devam eden sarı-lacivertliler, 52. dakikada Alioski'nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 55. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Enner Valencia takımını 1-0 öne geçirirken, maçın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve sarı-lacivertli ekip Sivasspor karşısında sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferdi, İrfan Can'la verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası üzerine ortaladı. Müsait pozisyondaki Crespo'nun kafa vuruşunda kaleci Ali topu kontrol etti.

21. dakikada Alioski'ye yapılan faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına İrfan Can geçti. Bu futbolcunun ceza yayından direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Ziya'nın soldan yaptığı ortada penaltı noktasına hareketlenen Erdoğan çok sert vurdu ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

48. dakikada Ziya'ya yaptığı hareket sonrasında yan hakemin uyarısıyla Hüseyin Göçek, Batshuayi'ye ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

52. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahasına giren Alioski, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalırken,

Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada Alioski'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

77. dakikada sol kanatta topla buluşan İrfan Can, çaprazdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti ancak savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

78. dakikada sağdan kazanılan korneri İrfan Can kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Serdar Aziz uçarak kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Ülker Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahtiyar Birinci, Mehmet Emin Tuğral



Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Osayi Samuel dk. 83 ?), Arao, İrfan Can (İsmail Yüksek dk. 83 ?), Emre Mor (Zajc dk. 63), Crespo (Rossi dk. 63), Valencia (Joao Pedro dk. 89 ?), Batshuayi

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe

Teknik Direktör: Jorge Jesus

DG Sivasspor: Ali, Robin Yalçın (Goutas dk. 61), Appindangoye, Caner (Ahmed Musa dk. 84 ?), Ziya, Ulvestad, Keita (Njie dk. 61), Gradel, Erdoğan (Hakan Arslan dk. 61), Sabia (Angielski dk. 89 ?), Yatabare

Yedekler: Muammer, Camara, Charisis, Özkan, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Valencia (dk. 55 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Batshuayi (dk. 48) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Erdoğan, Keita, Robin Yalçın, Caner, Sabia, Ziya (DG Sivasspor), Crespo, Emre Mor, Zajc, Serdar Aziz, Altay (Fenerbahçe)

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