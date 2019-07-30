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Fenerbahçe: '2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha' tescillenmiştir'

Fenerbahçe: '2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha' tescillenmiştir'
Fenerbahçe: '2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha' tescillenmiştir'

Fenerbahçe Kulübü, CAS kararı sonrası, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı başvuruyu reddetmesinin ardından Fenerbahçe, karar hakkında açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden konu hakkında şu paylaşımı yaptı: 

"Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha' tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız."  

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