Fenerbahçe 2019'u kupasız kapattı

2018-2019 sezonuna başkan Ali Koç ile yeni bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de işler istediği gibi gitmedi. Yeni sezonda Hollandalı Teknik Adam Phillip Cocu ile anlaşan sarı-lacivertliler daha sonra başarısız performansından dolayı Cocu ile yollarını ayırmıştı. Cocu'dan sonra görevi devralan Erwin Koeman ile de beklediğini bulamayan Fenerbahçe yola Ersun Yanal ile devam etti. Sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitiren sarı-lacivertli ekip Türkiye Kupası'nda da beklediğini bulamazken sezonu 6. sırada tamamladı. Sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla 2019 yılında futbolu kupasız kapattı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu