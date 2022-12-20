Fenerbahçe 3 golle turladı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

8. dakikada soldan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Batshuayi'nin yerden sektirerek yaptığı vuruşta top direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine İrfan Can Kahveci geçti. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada Szalai kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

31. dakikada Crespo'nun savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joshua King, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 1-0

34. dakikada Szalai'nin uzun pasında defansın arkasına hareketlenen Joshua King, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Batshuayi'yi gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 2-0

54. dakikada Joshua King'in pasında topla buluşan Batshuayi, soldan ceza sahasına girip Oğuzhan Berber'i çalımladı ve çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0

75. dakikada sağdan bindiren Rossi, ceza yayı üzerindeki Batshuayi'ye çıkardı. Bu futbolcu bekletmeden soldan ceza sahasına giren Ferdi'ye pasını aktardı. Genç oyuncunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ethemi'nin uzaktan sert şutunda kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu pozisyonda Topalli, rakibinden önce davranarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel (Zajc dk. 85 ?), Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo (Mert Hakan dk. 59), Arao, İrfan Can Kahveci (Rossi dk. 59), Emre Mor (Lincoln dk. 46), King (Valencia dk. 69), Batshuayi

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, İsak Vural, Serdar Dursun, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus



İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Tuncer Duhan dk. 68), Mehmet Yeşil, Mehremic (Okan Erdoğan dk. 68), Ali Yaşar (Duhaney dk. 68), Muammer Sarıkaya (Cajic dk. 79), Melih Kabasakal, Topalli, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz (Guri dk. 46)

Yedekler: Alp Arda, Emir Kaan, Ebert, Ologo, Kağan Miray

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Joshua King (dk. 31), Batshuayi (dk. 34 ve dk. 54) (Fenerbahçe), Topalli (dk. 90+3) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Rroca, Okan Erdoğan (İstanbulspor)

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu



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