Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!

Maçtan dakikalar
2. dakikada Fenerbahçe rakip ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Lincoln'un ortasında Serdar Aziz'den seken topu tamamlayan Batshuayi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
19. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Sowe'nin ceza sahası yayı dışından çektiği şutta, top üstten dışarıya çıktı.
25. dakikada Valencia orta sahada kaptığı topu İrfan Can Kahveci ile buluşturdu. Rakip ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunu yapan İrfan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
26. dakikada MKE Ankaragücü'nde Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
42. dakikada Serdar Aziz'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Szalai'nin şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.
47' Osayi'ye faul yapan Yasin Güreler sarı kart gördü.
56' Valencia sol çaprazdan kaleyi yokladı. Valencia'nın şutunda top üstten dışarı çıktı.
68' Lincoln ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Lincoln'ün şutunda savunmadan seken topu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.
74' Crespo'nun pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Joao Pedro karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
90' GOL! 90+1' Fenerbahçe, Rossi'yle 3-0 öne geçti! Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi Kadıoğlu, Crespo'nun pasıyla çizgiye indi. Ortasında Rossi arka direkte topu ağlara yolladı.
90' MAÇ SONA ERDİ
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Yasin Güreler, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Beridze, Jese, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Xavier, Atakan Rıdvan Çankaya, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Pedrinho, Macheda, Diack, Oğuz Ceylan, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, , Gustavo Henrique, Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Lincoln, Crespo, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Alioski, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun, Joao Pedro, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Batshuayi (dk.2), İrfan Can Kahveci (dk. 25) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Malcuit (Ankaragücü)
Ali Nargüner - Cem Geçim - Hidayet Türkyılmaz - Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta - Muhammed Musab Gümüşer
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