Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

3. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan şutunu çekti. Kaleci Sehic'ten dönen topu Valencia üstten dışarıya yolladı.

29. dakikada Fenerbahçe'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Mert Hakan ceza sahasına ortaladı. Gökhan'ın indirdiği topu boş durumda olan Szalai ağlara yolladı. 0-1

32. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Osayi-Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

42. dakikada ceza sahası önünde sol çaprazda topla buluşan Pelkas'ın şutu üstten auta gitti.

45' İlk yarı sona erdi

50' Milosevic'in uzak mesafeden şutunda top kaleci Altay'da kaldı.

58' Fenerbahçe'de Valencia, Shengelia'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Enner Valencia

59' Fenerbahçe'de Thiam yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.Mame Thiam - Irfan Can Kahveci

63' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Sol kanattan ceza sahasına giren Valencia2nın şutunda kaleci Sehic'ten seken topta Pelkas'ın şutunda top yandan dışarı çıktı.

73' Atılan ara pasında savunma arkasına sarkan Cikalleshi'nin çevirdiği topta Jevtovic ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonun başlangıcında Cikalleshi ofsaytta olduğu için gol iptal edildi.

80' Konyaspor baskılı bir oyun sergileyen Konyaspor yan toplarla gol arıyor.

83' Fenerbahçe'de Pelkas yerini Samatta'ya bıraktı.Dimitrios Pelkas - Mbwana Samatta

90' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! İrfan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Samatta'nın vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi!

90' Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Sehic'in elinden kaçırdığı topu Serdar Aziz ağlara gönderdi.Gol - Serdar Aziz

--------------------

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi