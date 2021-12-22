Fenerbahçe 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü geçemedi

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesi 1-1 ile sonuçlanırken, sarı-lacivertliler 9 kişilik rakibine karşı kazanamadı. Müsabakanın 37. dakikasında ceza sahası içinde elle müdahale gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterirken, Karagümrük'ten Burak Bekaroğlu kırmızı kart gördü ve itirazları sonucunda da 38. dakikada Caner Erkin kırmızı kartla cezalandırıldı. 9 kişi kalan rakibine karşı üstünlük sağlayamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının ardından 2 maç üst üste berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

1' Maç başladı

29. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında ceza sahası içinde Adnan Uğur'dan seken topu alan Mesut Özil'in penaltı noktası üzerinde vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada sağ kanattan Ahmed Musa'nın ara pasında defansın arkasına sarkan Pesic'in ceza sahası içine girip kaleci Berke Özer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası içinde Pelkas'ın vuruşunda Burak Bekaroğlu'nun eline çarpan topta hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Burak direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

38. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Caner Erkin kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

40. dakikada penaltıda topun başına geçen Mesut Özil meşin yuvarlağı kaleci Viviano'nun solundan ağlara gönderdi. 1-1

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı hakemin düdüğüyle başladı

49. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında bulunan Pelkas'ın ara pasında sol taraftan ceza sahası içine hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

71. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası dışı sağında topu alan Nazım Sangare'nin ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

83. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

90+2. dakikada ceza sahasının sağ tarafından Mesut Özil'in ortasında arka direkte topla buluşan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Lucas Biglia, Adnan Uğur (Erhun Öztümer dk. 74), Andrea Bertolacci (Luckassen dk. 46), Ahmed Musa (Salibur dk. 82 ?), Yann Karamoh (Balkovec dk. 46), Aleksandar Pesic (Jimmy Durmaz dk. 61)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Emre Mor, Efe Tatlı, Fabio Borini, Salih Dursun

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai, Filip Novak, Jose Sosa (Miha Zajc dk. 78), Mert Hakan Yandaş, İrfan can Kahveci (Diego Rossi dk. 86 ?), Dimitrios Pelkas (Serdar Dursun dk. 63), Mesut Özil, Enner Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Burak Kapacak

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Aleksandar Pesic (dk. 31) (Fatih Karagümrük), Mesut Özil (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Burak Bekaroğlu (dk. 37), Caner Erkin (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu