Fenerbahçe 90+6'da güldü

FENERBAHÇE 2-1 ANKARAGÜCÜ

Maçtan Dakikalar

8. dakikada sağ kanatta bulunan Enner Valencia'nın pasında topu alan Arda Güler'in ceza sahası dışı sağından uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

9. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin'in kafa vuruşunda Stelios Kitsiou meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada Emre Kılınç'ın ceza yayının sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.

38. dakikada Stelios Kitsiou sağ taraftan ceza sahası içine girip pasını Ghayas Zahid'e aktardı. Zahid'in düzgün vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarıya gitti.

41. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Attila Szalai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

44. dakikada ceza yayında topu alan Arda Güler'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.

45. dakikada Arda Güler'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde seken topta Samet Akaydin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

46' Maçta ikinci yarı başladı.

50. dakikada Joao Pedro'nun pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Diego Rossi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

54. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında kale önünde topu alan Lamine Diack'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı ve kornere gönderdi.

65. dakikada Matej Hanousek'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Sowe'un kaleci İrfan Can Eğribayat'tan önce vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

79. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

81. dakikada orta sahada Lamine Diack'ın ara pasında defansın arkasında sarkan Ali Sowe'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'tan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Sowe meşin yuvarlak boş kaleye gönderdi. 0-1

84. dakikada Ezgjan Alioski'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Matej Hanousek'in İrfan Can Kahveci'ye yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

90+6. dakikada İrfan Can Kahveci sol taraftan cezası içine girip pasını Miguel Crespo'ya aktardı. Crespo'nun vuruşunda meşin ilk önce defanstan döndü. Daha sonra ceza sahası içinde topu önünde bulan Crespo'nun sağ alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek (Willian Arao dk. 64), Miha Zajc (Miguel Crespo dk. 78), Arda Güler (İrfan Can Kahveci dk. 78), Diego Rossi (Emre Mor dk. 64), Enner Valencia, Serdar Dursun (Joao Pedro dk. 46)

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Jorge Jesus

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Stelios Kitsiou (Fıratcan Üzüm dk. 87 ?), Kevin Malcuit, Nihad Mujakic, Matej Hanousek, Atakan Çankaya, Lamine Diack, Taylan Antalyalı (Oko dk. 90+10 ?), Ghayas Zahid (Andrej Dokanovic dk. 46), Emre Kılınç (Felicio Milson dk. 64), Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Anastasios Chatzigiovanis, Sıtkı Ferdi İmdat, Pedrinho

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Goller: Ali Sow (dk. 81) (MKE Ankaragücü), Enner Valencia (dk. 87 pen.), Miguel Crespo (dk. 90+6) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Lamine Diack, Dokanovic, Matej Hanousek, Atakan Çankaya, Stelios Kitsiou, Nihad Mujakic, Felicio Milson (MKE Ankaragücü)

Oğuzhan Ort - Samet Yalçın



