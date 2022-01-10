Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı anlatım

FENERBAHÇE 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası içine girmeden yaptığı vuruşta kaleci Muric'in çeldiği top direkten döndü. Dönen topu alan Valencia'nın şutunda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

17. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına attığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Assambalonga'nın şutunu kaleci Berke çelerken, Kim Min-Jae'ye çarpan top kornere çıktı.

26. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Svensson'un Valencia'ya hareketine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı atışını kullanan Valencia, meşin yuvarlak kaleci Muric'in sağından ağlara gitti. 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan İnler'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

46' GOL! Belhanda, Adana Demirspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.Gol - Younès Belhanda

48' Yaşananlar sonrası Belhanda da sarı kart gördü.



56' Osayi'nin sağ kanattan ortasında arka direkte Valencia, topu kafasıyla indirdi. Ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmayınca Yunus Akgün uzaklaştırdı.

63' Mert Hakan'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Valencia'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Ancak Valencia'nın pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.

72' Mesut'un sağ kanattan ortasında Serdar Dursun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

78' Akintola'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

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Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Volkan Nariç, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim min-jae, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Pelkas, Valencia

Yedekler: Ertuğrul, Serdar Aziz, Meyer, Rossi, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Muhammed Gümüşkaya, Tisserand, Burak Kapacak

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan Kanak, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Assombalonga

Yedekler: Vedat Karakuş, Semih Güler, Sinan Kurt, Akintola, İzzet Çelik, Metehan Mimaroğlu, Castro, Tarım Çamdal, Bjarnason

Goller: Valencia (dk. 29 pen.) (Fenerbahçe), Gökhan İnler (dk. 34) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Svensson, Stambouli (Adana Demirspor)