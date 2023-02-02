Fenerbahçe Adana'da takıldı

2. dakikada N'diaye'den seken topla buluşan Belhanda vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
5. dakikada Svensson'un pasıyla topla buluşan Emre'nin şutu yandan dışarı çıktı.
6. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası içinde Batshuayi'nin şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Rossi, sert şutu az farkla auta gitti.
14. dakikada ceza sahasında dışında topla buluşan Mert Hakan'ın sert şutunda top ağlara gitti. VAR'a giden hakem Ali Palabıyık, golden önce topun Mert Hakan'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
24. dakikada İrfan Can'ın köşe atışında ceza sahası içinde Arao'nun kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
28. dakikada Emre Akbaba'nın köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top İrfan Can'ın eline çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Altay gole izin vermedi.
51. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Akintola'nın sert şutunda kaleci Altay topu kornere çeldi.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu önce savunmaya ardından da direğe çarparak auta çıktı.
57. dakikada topu önünde bulan Akintola'nın şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.
76. dakikada Miha Zajc'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Valencia'nın şutu az farkla auta çıktı.
82. dakikada Semih'in uzun pasında ceza sahası içinde topla bulaşan Svensson, kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
88. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valencia, çaprazdan uzak kale direğine şutunda top filelere gitti. 1-1
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Bora Özkara
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Akintola, Badou N'diaye, Stambouli, Onyekuru, Emre, Belhanda
Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Bjanason, Manev, İsmail Çokçalış, Yusuf Sarı, Cherif Ndiaye, Gökhan Töre, Erhun Öztümer, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Batshuayi, Valencia
Yedekler: İrfan Can Eğribaya, Henrique, ArdaGüler, King, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Zajc, Peres, İsmail Yüksek, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sarı kartlar: Onyekuru (Adana Demirspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
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