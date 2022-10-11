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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında 13 Ekim Perşembe akşamı deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca mücadelesi için hazırlıklara başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King özel program dahilinde çalıştı.
Sarı-lacivertliler, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayacak ve Larnaca'ya gidecek.

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