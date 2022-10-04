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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, AEK Larnaca ile 6 Ekim Perşembe günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Luan Peres ve Joshua King günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Mert Hakan Yandaş idmanı tedavi programlarıyla noktaladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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