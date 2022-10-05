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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü haftasında yarın sahasında oynayacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçına hazır - Tıkla İzle

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise AEK Larnaca maçının taktiği üzerinde duruldu. Willian Arao, tedbir amaçlı dinlendirilirken, sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ise antrenmana katılmadı. Peres ve King de salonda çalıştı.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın- Mehmet Şirin Topaloğlu

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