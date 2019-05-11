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Fenerbahçe Akhisar Canlı Anlatım

Fenerbahçe Akhisar Canlı Anlatım
Fenerbahçe Akhisar Canlı Anlatım

Süper Lig'in 32.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe kendi sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe:2 Akhisarspor:1

CANLI ANLATIM

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

45' Akhisarspor, Helder Barbosa'nın golüyle skoru 2-1'e getirdi! Gol - Hélder Barbosa

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 4 dakika uzatma ilave edildi.

42' Fenerbahçe'de Soldado penaltıyı kaçırdı! Kaleci Fatih köşeye giden topu kornere çeldi.

Sarı Kart 40' Fenerbahçe penaltı kazandı! Güray Vural ceza alanı içinde topa elle müdahale etti ve penaltıya sebebiyet verdi. Güray pozisyonun ardından sarı kart gördü. Sarı Kart - Güray Vural

Pozisyon 37' Akhisarspor'da Zeki Yavru serbest vuruşta kaleyi yokladı. Barajdan seken top kaleci Harun'da kaldı.

30' Fenerbahçe Dirar'ın nefis golüyle 2-0 öne geçti!

28' Fenerbahçe, Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçti!

21' Valbuena'nın pasında sol kanatta çizgiye inen Hasan Ali'nin kale önüne ortasında top hiçbir Fenerbahçeli futbolcuyla buluşmadı.

Pozisyon 16' Fenerbahçe'de Valbuena çalımlarla ceza alanına sokuldu. Penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Akhisar savunması dikkatli.

Oyuncu Değişikliği 11' Fenerbahçe'de sakatlanan Mehmet Topal yerini Victor Moses oyunda. Mehmet Topal - Victor Moses

Pozisyon 5' Fenerbahçe atağında Dirar'ın sağ kanttan içeri çevirdiği topu son anda araya giren Akhisarspor savunması kornere yolladı.

 1' Kadıköy'de maça Akhisarspor başladı.

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