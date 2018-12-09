Fenerbahçe, Akhisar'da da kayıp! Akhisarspor - Fenerbahçe kaç kaç?

Akhisarspor - Fenerbahçe... Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına konuk oldu.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla ev sahibi Akhisar kazandı. Ege ekibine, Fenerbahçe karşısında 3 puanı getiren golleri Bokila, Manu ve Regattin kaydetti.

Bu sonucun ardından Akhisar, puanını 16'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 14 puanda kaldı. Sarı - Lacivertliler, böylece ilk kez 15. haftayı küme düşme hattında tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Akhisarspor atağında Güray'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine sert şutunda top kaleci Harun'da kaldı.

3. dakikada Slimani'nin pasıyla topla buluşan Mehmet Ekici'nin rakip ceza yayının sağından sert vuruşunda, savunmaya da çarpan topu kaleci Fatih son anda çelerek tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

10. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yerden ortaladığı topa penaltı noktası önünde müsait pozisyonda Eljif Elmas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

26. dakikada Serginho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda altıpas içerisinde kaleci Harun'dan seken topu Bokila tamamlayarak filelere gönderdi. 1-0

34. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Isla'nın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Serginho'nun ara pasıyla topla buluşan Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazda müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

68. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

72. dakikada Fenerbahçe atağında ceza sahası içi sol çaprazda Hasan Ali'nin şutunda top savunmaya çarparak penaltı noktası yakınlarındaki Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyucunun sert şutunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmaya çarparak kornere gitti.

78. dakikada Akhisarspor'un kontra atağında Manu'nun pasıyla rakip ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Josue'nin kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

82. dakikada Güray'ın pasında Skrtel'in önünden kafayla topu önüne alan Manu'nun ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

87. dakikada Josue'nin rakip ceza sahası çizgisinin üzerinden kullandığı serbest vuruşta, barajı aşan top yan ağlarda kaldı.

90+3.dakikada Josue'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Regattin'in iki rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Sissoko, Güray, Vrsajevic, Serginho, Onur (Regattin dk. 70), Josue, Barbosa (Kadir dk. 87), Bokila (Manu dk. 68)

Yedekler: Lukac, Bora, Eray, Onurcan, Larsson, Ali Kaan, İlke

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Fenerbahçe: Harun, Şener (Benzia dk. 57), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal (İsmail dk. 78), Eljif Elmas, Isla, Barış, Mehmet Ekici, Slimani

Yedekler: Berke, Mahsun, Reyes, Batuhan, Yiğithan, Erten

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Goller: Bokila (dk. 26), Manu (dk. 82), Regattin (dk. 90+3) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Barbosa, Josue (Akhisarspor), Benzia (Fenerbahçe)



