İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, yüzünü lige döndü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor mücadelesi hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenmanda Giresunspor karşısında görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon ile tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda yaptıkları core çalışmalarıyla antrenmana başladı. Hazırlıkların ikinci aşamasında ise kademeli koşu programı uygulanarak, çalışma noktalandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu da idmanda yer aldı.  Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.