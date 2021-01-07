Fenerbahçe - Alanyaspor Canlı Anlatım

FENERBAHÇE 0-0 ALANYASPOR
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11' Sağ kanattan Caner'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Marafona yumrukladı.
8' Bakasetas'ın kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Altay'da kaldı.
5' Fenerbahçe'de Thiam, Bakasetas'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
2'Sadık Çiftpınar'ın Adam Bareiro'ya orta sahada yaptığı müdahale sonrasında Halil Umut Meler faul düdüğünü çalıyor.
1'Hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle karşılaşma Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro