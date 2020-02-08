Fenerbahçe Alanyaspor Canlı Anlatımı

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FENERBAHÇE 0 - 1 ALANYASPOR

36' Alanyaspor'da Jose Carlos Coentrao Marafona, topu oyuna sokmakta geciktiği için sarı kart gördü.Sarı Kart - Marafona

33' Fenerbahçe etkili geldi! Kruse'nin serbest vuruşta ceza sahasına yolladığı ortasına Muriqi uzak direğe doğru kafayla vurdu, Ozan'ın şutu ise yandan auta çıktı.

32' Alanyaspor'da Salih Uçan, Ozan Tufan'a arkadan yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.Sarı Kart - Salih Ucan

30' Fenerbahçe'de Rodrigues'in sol kanattan yaptığı ortaya Kruse dokundu, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

29' Tekrarlanan penaltı vuruşunda Cisse bu kez topu ağlara gönderdi.Gol - Papiss Demba Cissé

26' Cisse'nin penaltı vuruşunda Altay Bayındır gole izin vermedi. Ancak penaltı atışında Altay'ın çizgiyi vuruştan önce terk etmesi nedeniyle penaltı atışının tekrarlanmasına karar verildi ve Altay sarı kart gördü.Sarı Kart - Altay Bayindir

25' Altay Bayındır, Cisse'nin penaltısını kurtardı.

22' Alanyaspor, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı kazandı.

20' Alanyasporlu futbolcular Jailson'un ceza sahası içinde topa elle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar.

15' Fenerbahçe'de Rodrigues'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp kornere gitti.

14' Fenerbahçe'den bir etkili atak daha! Rodrigues'in sol kanattan getirdiği topu Muriqi kale önünde üstten auta vurdu.

11' Kruse sol kanattan ilerlemek isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

9' Kullanılan köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

8' Fenerbahçe etkili geldi! Rodrigues'in sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topta Kruse'nin şutu savunmaya çarparak kornere gitti.

5' Kullanılan köşe vuruşunda Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı.

4' Alanyaspor etkili geldi! Ceza sahasının sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunu Altay kornere çeldi.

3' Karşılaşma yüksek tempolu başladı ancak henüz tehlikeli bir atak gelişmedi.

1' Hakem maçın ilk düdüğünü çaldı ve mücadele başladı.

İlk 11'ler;

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Kruse, Muriqi.

Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Siopis, Salih, Campos, Bakasetas, Efecan, Cisse.