Fenerbahçe Alanyaspor Canlı İzle | FB Alanyaspor ilk 11'ler | Fenerbahçe Alanyaspor saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 21. haftasında 37 puanla 5. sırada bulunan Fenerbahçe Kadıköy'de 38 puanla 4. sırada bulunan Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde üst sıraları belirleyecek bu kritik maç saat 20.00'de oynanacak, mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Fenerbahçe Alanyaspor nasıl canlı izlenir?





Fenerbahçe Alanyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız



Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 12.00'de koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga, Muriç

Alanyaspor: Marafona, Onur (Baiano), Wellington, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Djalma, Bakasetas, Fernandes, Cisse